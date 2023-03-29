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В Швейцарии одобрили вывод из эксплуатации 25 танков Leopard 2A4 для возможной перепродажи Германии

В Швейцарии одобрили вывод из эксплуатации 25 танков Leopard 2A4 для возможной перепродажи Германии

Германия может получить от Швейцарии некоторое количество списанных танков Leopard 2, в Берне приняли решение вывести из эксплуатации 25 ОБТ Pz-87 (лицензионный Leopard 2A4).

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