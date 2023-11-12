Горячие хачапури с тянущимся сыром "Сулугуни" - это не просто вкусно, а очень вкусно! Порадуйте себя и близких вкусным сырным пирогом, тем более, что в его приготовлении нет ничего сложного! Итак, приступим!Для приготовления хачапури с сулугуни в духовке потребуется: ДЛЯ ТЕСТА: 250 мл воды; 3 ст.
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