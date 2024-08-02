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Доцент Щербаченко: пенсию можно увеличить за счет компенсации по уходу

Доцент Щербаченко: пенсию можно увеличить за счет компенсации по уходу

Увеличение дохода для российских пенсионеров доступно благодаря компенсационной выплате по уходу, об этом проинформировал кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко в разговоре с «Лентой.

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