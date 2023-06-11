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В России увеличилось количество запросов на репетиторские услуги по изучению китайского языка

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил заменить обязательное изучение английского языка в образовательных учреждениях на китайский.

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