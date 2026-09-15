"Completely Beyond The Pale." Authored by Steve Watson via Modernity News, A newly unveiled memorial to Charlie Kirk was vandalized overnight outside Turning Point USA headquarters in Phoenix - and TPUSA spokesman Andrew Kolvet says the attack went beyond ordinary graffiti.
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