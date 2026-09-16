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Вечерний Новосибирск

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В Баганской школе ученик напал на учителя: полиция проводит проверку

В Баганской школе ученик напал на учителя: полиция проводит проверку

Поводом для разбирательства стал конфликт на уроке. Среди школьников распространились слухи о том, что подросток якобы вонзил шариковую ручку в шею преподавателю, однако очевидцы описывают ситуацию иначе.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Вячеслав Денисов
Вячеслав Денисов

Вооот!.. теперь поставят ему двойку за поведение, а дальше что? Выгнать идиота нельзя, не допускать до уроков - нельзя! Согласно правилам - объявят ему выговор и... пусть втыкает свою ручку следующему учителю! А хорошо бы воткнуть её куда-нибудь министру и тем, кто придумал идиотский закон об образовании, уничтожающий это образование!

Профиль пользователя Leonid PlиGin
Leonid PlиGin

Если ученик не хочет, не желает, отказывается выполнять требования учителя, то его надо гнать из школы. Пусть ему родители нанимают преподдавателей.

Профиль пользователя Leonid PlиGin
Leonid PlиGin

В СССР существовали спецучреждения для трудновоспитуемых детей. Почему обычный учитель должен рисковать своей жизнью, работая в обычной школе, где ему ни копейки не доплачивают за риск? Не пора ли послать на хер и выгнать к чертям собачьим безграмотного министра просвещения Кравцова? Ведь рыба гниёт с головы, это каждый знает.