В Баганской школе ученик напал на учителя: полиция проводит проверку

Поводом для разбирательства стал конфликт на уроке. Среди школьников распространились слухи о том, что подросток якобы вонзил шариковую ручку в шею преподавателю, однако очевидцы описывают ситуацию иначе.
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Вооот!.. теперь поставят ему двойку за поведение, а дальше что? Выгнать идиота нельзя, не допускать до уроков - нельзя! Согласно правилам - объявят ему выговор и... пусть втыкает свою ручку следующему учителю! А хорошо бы воткнуть её куда-нибудь министру и тем, кто придумал идиотский закон об образовании, уничтожающий это образование!
Если ученик не хочет, не желает, отказывается выполнять требования учителя, то его надо гнать из школы. Пусть ему родители нанимают преподдавателей.
В СССР существовали спецучреждения для трудновоспитуемых детей. Почему обычный учитель должен рисковать своей жизнью, работая в обычной школе, где ему ни копейки не доплачивают за риск? Не пора ли послать на хер и выгнать к чертям собачьим безграмотного министра просвещения Кравцова? Ведь рыба гниёт с головы, это каждый знает.