Избитый 14-летний вратарь «Родины»: «Оборачиваюсь – на меня несется нерусский человек с дикой агрессией. Хочу, чтобы парень получил по заслугам»

«Все произошло в 21:30. Шли с моим другом со станции «Баковка» и увидели группу людей лет 17-18. Мне показалось, что там был мой друг, и решил поздороваться: окликнул его и помахал рукой.
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