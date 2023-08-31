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Избитый 14-летний вратарь «Родины»: «Оборачиваюсь – на меня несется нерусский человек с дикой агрессией. Хочу, чтобы парень получил по заслугам»

Избитый 14-летний вратарь «Родины»: «Оборачиваюсь – на меня несется нерусский человек с дикой агрессией. Хочу, чтобы парень получил по заслугам»

«Все произошло в 21:30. Шли с моим другом со станции «Баковка» и увидели группу людей лет 17-18. Мне показалось, что там был мой друг, и решил поздороваться: окликнул его и помахал рукой.

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