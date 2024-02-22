В Казани одну из улиц назовут в честь академика Махмутова

В Советском районе Казани появится новая улица, которая будет названа в честь Мирзы Махмутова — академика, педагога, востоковеда, государственного и общественного деятеля, основоположника народного образования в Татарстане.
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