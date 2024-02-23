В Петербурге прошла акция «Звезда Героя»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 февраля, ФедералПресс. В Петербурге на площади Победы прошла акция у памятника героическим защитникам Ленинграда, в ходе которой представители военно-патриотического движения «Юнармия» и курсанты выстроились в форме пятиконечной звезды.
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