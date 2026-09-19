США поставят Украине оружия на $2,68 млрд, в том числе клоны ракет к ЗРК С-300

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине элементов ПВО, ЗРК и боеприпасов к ним, средств модернизации, сопутствующего оборудования и услуг на сумму около $2,68 млрд.
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