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Екатерина Волкова после «Ворониных»: почему актрисе пришлось начинать новый этап карьеры

Екатерина Волкова после «Ворониных»: почему актрисе пришлось начинать новый этап карьеры

Для Екатерины Волковой роль Веры Ворониной стала главным телевизионным успехом. После выхода «Ворониных» актрису стали узнавать по всей стране, а её героиня на долгие годы стала частью привычной картины российского телевидения.

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