Белоусов обещал жесткий ответ на агрессию против Белоруссии

Министр обороны РФ Андрей Белоусов пригрозил жестким ответом на агрессию против Белоруссии. По его словам, адаптированная к новым реалиям государственная политика РФ допускает возможность применения ядерного оружия для защиты Республики, сообщает ТАСС.
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