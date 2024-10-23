Белоусов обещал жесткий ответ на агрессию против Белоруссии

Политика как она есть

Министр обороны РФ Андрей Белоусов пригрозил жестким ответом на агрессию против Белоруссии. По его словам, адаптированная к новым реалиям государственная политика РФ допускает возможность применения ядерного оружия для защиты Республики, сообщает ТАСС.