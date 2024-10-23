Политика как он...
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Политика как она есть

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Белоусов обещал жесткий ответ на агрессию против Белоруссии

Белоусов обещал жесткий ответ на агрессию против Белоруссии

Министр обороны РФ Андрей Белоусов пригрозил жестким ответом на агрессию против Белоруссии. По его словам, адаптированная к новым реалиям государственная политика РФ допускает возможность применения ядерного оружия для защиты Республики, сообщает ТАСС.

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