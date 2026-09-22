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Россияне все чаще выбирают секонд-хенды для покупки одежды

Россияне все чаще выбирают секонд-хенды для покупки одежды

Покупать подержанные вещи стало значительно проще В России на фоне снижения продаж новой одежды и обуви вырос интерес к вещам с "пробегом", а также к аренде строительных инструментов и оборудования.

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