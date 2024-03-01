Центробанк предупредил о новых рискованных схемах по ипотеке

Известия/Анна Селина Некоторые банки и застройщики стали предлагать клиентам, желающим оформить ипотеку, заключение договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) по которым часть вносимых средств будет размещена на незащищенных счетах.
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