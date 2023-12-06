Шестого декабря в Архангельской области похолодает до -25,-30 градусов

Как ранее предупреждали специалисты Северного УГМС, похолодание в регионе сохранится в течение нескольких днейКак ранее предупреждали специалисты Северного УГМС, похолодание в регионе сохранится в течение нескольких днейЗавтра в Поморья ожидается небольшой снег и сильная изморозь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)