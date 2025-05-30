15 миллионов за F-16: за первый сбитый истребитель США выплачена обещанная премия

Спонсором награды выступила промышленная группа «Форэс».Русские военные, сбившие первый американский истребитель F-16 в ходе специальной военной операции, были отмечены денежной премией в размере 15 миллионов рублей.
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