Политолог Блохин: у Мелании и Дональда Трампов есть противоречия в семье

О противоречиях и проблемах в отношениях американского президента Дональда Трампа и его супруги Мелании можно судить по косвенным признакам, отметил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с aif.
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