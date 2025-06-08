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Политолог Блохин: у Мелании и Дональда Трампов есть противоречия в семье

Политолог Блохин: у Мелании и Дональда Трампов есть противоречия в семье

О противоречиях и проблемах в отношениях американского президента Дональда Трампа и его супруги Мелании можно судить по косвенным признакам, отметил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с aif.

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Комментарии
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СИ
Сергей Иванов
Конечно есть. У этого старого Трампа уже давно не стоит, а его жена еще молодая и ей хочется молодого мужика. Вот и все противоречия.
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