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Царьград

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Минобороны РФ уничтожило склад с роботами ВСУ на добропольском участке

Минобороны РФ уничтожило склад с роботами ВСУ на добропольском участке

Группировка войск "Центр" ликвидировала склад наземных роботов ВСУ на добропольском направлении. Операторы БПЛА выявили и уничтожили объект, использовавшийся для обеспечения украинских боевиков, благодаря точному удару беспилотника.

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