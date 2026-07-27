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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лисандро о критике Аргентины на ЧМ: «Оснований для ненависти нет. Нас считают высокомерными, но это больше характеризует тех, кто так говорит. Относимся к соперникам с уважением»

Защитник « Манчестер Юнайтед » Лисандро Мартинес считает безосновательным негативное отношение болельщиков к сборной Аргентины во время чемпионата мира.

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