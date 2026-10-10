Четыре мирных жителя погибли в ЛНР за сутки после атак ВСУ

В Луганской Народной Республике (ЛНР) за последние сутки в результате атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) погибли четыре мирных жителя, ещё пятеро получили ранения, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
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