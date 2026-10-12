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«Любовь точно может быть вечной»: Виктория Исакова о дочери, Юрии Морозе и главных ролях

«Любовь точно может быть вечной»: Виктория Исакова о дочери, Юрии Морозе и главных ролях

12 октября Виктории Исаковой исполняется 50. Круглую дату актриса встречает востребованной и занятой — и это отдельное достижение для женщины, пережившей смерть первой любви, потерю новорождённой дочери и уход мужа, режиссёра Юрия Мороза.

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