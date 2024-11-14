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10 ужасных и шокирующих праздников в культурах разных народов

10 ужасных и шокирующих праздников в культурах разных народов

Сегодня очень часто бывает, что праздники превращаются в настоящую рутину. Люди тратят солидные суммы просто на то, чтобы накрыть шикарный стол и пообедать или поужинать в кругу родственников.

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Комментарии
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Л
Людмила
Статья интересная. О многих ритуалах читала раньше и они повергают в ужас, такие, как &quot; избиение младенцев&quot;. В Европе вообще было много жестокостей. Это у них в крови, хотя всё  время навязывают всем свою лживую демократию. Особенно поражает, что шииты до сих пор, в век прогресса, &quot;празднуют&quot; Ашура как отсталые в развитии первобытные люди.
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