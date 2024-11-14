10 ужасных и шокирующих праздников в культурах разных народов

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Людмила

Статья интересная. О многих ритуалах читала раньше и они повергают в ужас, такие, как " избиение младенцев". В Европе вообще было много жестокостей. Это у них в крови, хотя всё время навязывают всем свою лживую демократию. Особенно поражает, что шииты до сих пор, в век прогресса, "празднуют" Ашура как отсталые в развитии первобытные люди.