Сегодня очень часто бывает, что праздники превращаются в настоящую рутину. Люди тратят солидные суммы просто на то, чтобы накрыть шикарный стол и пообедать или поужинать в кругу родственников.
10 ужасных и шокирующих праздников в культурах разных народов
Комментарии
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Л
Людмила
Статья интересная. О многих ритуалах читала раньше и они повергают в ужас, такие, как " избиение младенцев". В Европе вообще было много жестокостей. Это у них в крови, хотя всё время навязывают всем свою лживую демократию. Особенно поражает, что шииты до сих пор, в век прогресса, "празднуют" Ашура как отсталые в развитии первобытные люди.
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