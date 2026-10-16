Трамп: «Они [украинцы] не будут мириться при Зеленском. Он не хочет мириться. Он говорит, что хочет мириться, но на самом деле не хочет.
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"Дима! Дима! НУ, Почему НЕ ходил в Детсад???
Там Воспитатели и Нянечки Учат ВСЕХ Культурному Общению!!!
Вместо того, Чтобы ПОКАЗЫВАТЬ Всему Миру БЕСКУЛЬТУРИЕ, Которое Отражается на Весь РУССКИЙ Народ, Подсказал бы Володе - "Как НЕ ПРОПУСТИТЬ(!) НИ Одного НАТОВСКОГО(!) Патрона на Территорию Украины??? НЕ Говоря о Более Существенном Оружие!!!
Военспец Капитан Первого Ранга Сивков ещё в Начале(!) СВО ПРЕДЛАГАЛ(!) Этот САМЫЙ Эффективный Способ ПРЕКРАЩЕНИЯ Сопротивления Киевского бандеровского Режима!!!
И НЕ было бы Столько КРОВИ и Смертей!!!
Вот ТАК!!!"
Я одного не пойму - неужели вроде как образованный человек,да еще занимавший высокие государственные посты, сам не чувствует,что публичные выражения в таком стиле не красят ни его,ни страну,которую он когда -то воглавлял и представлял..
Молодец! Очки набирает!