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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бывшего министра спорта Пензенской области приговорили на девять лет колонии строгого режима за взятки

Ленинский районный суд Пензы приговорил бывшего министра физкультуры и спорта области Григория Кабельского к 9 годам колонии строгого режима по обвинению во взяточничестве на сумму почти 1,3 миллиона рублей.

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