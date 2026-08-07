Турция, Саудовская Аравия и Пакистан собрались в «НАТО 2.0»

Турция, Саудовская Аравия и Пакистан только что перекроили карту безопасности Ближнего Востока. Речь не о меморандуме о намерениях, а о полноценном военном союзе с железобетонным обязательством: нападение на одного — удар по всем.
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