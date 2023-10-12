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Россия и Швейцария разругались на заседании ООН

Россия и Швейцария разругались на заседании ООН

Россия и Швейцария разругались на заседании ООН AlexCoderРоссия и Швейцария разругались на заседании ООН AlexCoder Между странами крайне напряженные отношения на международных площадках Представители России, Ганы, Норвегии и Аргентины решили представить Совету по правам человека при ООН собственный проект резолюции “Бизнес и права человека”.

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