Председатель ОПИ Павлов: продукты в 2024 году будут дорожать из-за сезонности

По ценам на продовольственные товары 2024 году будет спокойнее, чем предыдущий, считает председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.
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