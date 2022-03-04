Кубок Гагарина. «Салават» примет «Сибирь», «Ак Барс» против «Авангарда», СКА сыграет с минским «Динамо»

«Ак Барс» сыграет с «Авангардом» во втором матче серии Кубка Гагарина. Также продолжатся серии «Салават Юлаев» – «Сибирь», СКА – «Динамо» Минск, «Динамо» Москва – «Северсталь».
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