Блогеры обратились к Путину и Медведеву с просьбой разблокировать Instagram* и Facebook*

Совет блогеров при Совете Федерации направил в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина и заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева письма, в которых была озвучена просьба о пересмотре блокировки Instagram* и Facebook*.
Совет блогеров при Совете Федерации направил в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина и заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева письма, в которых была озвучена просьба о пересмотре блокировки Instagram* и Facebook*.
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