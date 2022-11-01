Общественная служба новостей

1 342 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Кушнарев
    лишь бы не жалели,только бы продолжали удушение и уничтожение этой нацисткой сволочиВ Сети появились ...
  • Игорь Василевский
    А этот придурок не обвинил скакуасов в том, что они 8,5 года убивают Донбасс? А не упомнил ли он про диверсии на крым...Госдеп обвинил Ро...
  • Игорь Василевский
    Портовую инфраструктуру - в металлолом, а все суда - на досмотр. И турок ничего не вякнет. Слишком много для него ниш...Министр обороны Т...

Блогеры обратились к Путину и Медведеву с просьбой разблокировать Instagram* и Facebook*

Блогеры обратились к Путину и Медведеву с просьбой разблокировать Instagram* и Facebook*

Совет блогеров при Совете Федерации направил в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина и заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева письма, в которых была озвучена просьба о пересмотре блокировки Instagram* и Facebook*.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх