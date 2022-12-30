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Ари о самой дорогой покупке в России: «За дом в Краснодаре отдал более 40 миллионов рублей»

Ари о самой дорогой покупке в России: «За дом в Краснодаре отдал более 40 миллионов рублей»

Ари рассказал о своей самой дорогой покупке в России. «Я прожил долгое время в России. Конечно, в этой стране я тратил много денег.

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