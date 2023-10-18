В Крыму в рамках нацпроекта отремонтируют 24 моста и путепровода

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», в республике будет отремонтировано 24 объекта мостовых сооружений и путепроводов общей протяженностью свыше 860 погонных метров.
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