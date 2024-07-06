Blue Archive подарит 100 бесплатных круток Разработчики мобильного экшена Blue Archive и...

Blue Archive подарит 100 бесплатных крутокРазработчики мобильного экшена Blue Archive из компании Nexon сообщили о том, что стартующий 23 июля летний ивент принесет с собой не только лимитированное событие с новым сюжетом и персонажами, но также и солидный подарок для игроков.
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