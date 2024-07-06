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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Blue Archive подарит 100 бесплатных круток Разработчики мобильного экшена Blue Archive и...

Blue Archive подарит 100 бесплатных круток Разработчики мобильного экшена Blue Archive и...

Blue Archive подарит 100 бесплатных крутокРазработчики мобильного экшена Blue Archive из компании Nexon сообщили о том, что стартующий 23 июля летний ивент принесет с собой не только лимитированное событие с новым сюжетом и персонажами, но также и солидный подарок для игроков.

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