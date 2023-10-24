Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Эрдоган наконец определился на чьей он стороне. Время сидения на двух стульях, для Турции закончилось

Интересная жизнь с Vera Star Фото: turkishnewsworld.com Наверняка никто не станет спорить с тем неоспоримым фактом, что Турция хоть и не является главным геополитическим игроком, но играет в современном мире довольно весомую роль, особенного сегодня, на фоне событий разворачивающихся на Ближнем Востоке.

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Комментарии
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СК
Сергей Косторнов
Вы  забыли  об  yбийстве  нашего посла...
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3 д.
Сергей Путько
. . . на долго ли . . . ?
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3 д.
Александр Рус
ердоган еще тот пидарас...
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3 д.

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