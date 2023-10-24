Эрдоган наконец определился на чьей он стороне. Время сидения на двух стульях, для Турции закончилось

Интересная жизнь с Vera Star Фото: turkishnewsworld.com Наверняка никто не станет спорить с тем неоспоримым фактом, что Турция хоть и не является главным геополитическим игроком, но играет в современном мире довольно весомую роль, особенного сегодня, на фоне событий разворачивающихся на Ближнем Востоке.