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СМИ: Эрдоган хочет предложить Путину посредничество по Украине

СМИ: Эрдоган хочет предложить Путину посредничество по Украине

ТАСС/Валерий Шарифулин Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время запланированных на август переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным собирается предложить возобновление мирных переговоров по Украине для прекращения огня.

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