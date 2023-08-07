СМИ: Эрдоган хочет предложить Путину посредничество по Украине

ТАСС/Валерий Шарифулин Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время запланированных на август переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным собирается предложить возобновление мирных переговоров по Украине для прекращения огня.
ТАСС/Валерий Шарифулин Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время запланированных на август переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным собирается предложить возобновление мирных переговоров по Украине для прекращения огня.
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