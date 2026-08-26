Хочу найти миллионера, родить ему и поставить его в зависимость от детей

Лариса Сергеевна Ну да. Она права. Психолог тут уже не поможет. Жалко будет детей, хотя не думаю, что она найдет такого миллионера

Julius Caesar Если она никому не нужна была в 20, неужели считает, что будет нужна кому-то в свои 40? Миллионер найдёт себе 20-летнюю. А если, все же, случится, что какой-то миллионер на неё обратит свой взор и она родит ему детей, то не уверен, что, при случае, он ей их оставит! Оставит себе. А её вышвырнет. И ещё хорошо, если оставит ей квартиру, машину. А может и ничего.