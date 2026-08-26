". Я обвиняю мужчин в том что они не заметили меня тогда когда я была нормальной женщиной, которая хочет семью и детей, которая хочет любить мужа и быть к у хорошим товарищем У меня на них обида и я потихоньку начинаю превращаться в нечто, что для них опасно.
Хочу найти миллионера, родить ему и поставить его в зависимость от детей
Комментарии
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Лариса Сергеевна
Ну да. Она права. Психолог тут уже не поможет. Жалко будет детей, хотя не думаю, что она найдет такого миллионера
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1 м.
Julius Caesar
Если она никому не нужна была в 20, неужели считает, что будет нужна кому-то в свои 40? Миллионер найдёт себе 20-летнюю. А если, все же, случится, что какой-то миллионер на неё обратит свой взор и она родит ему детей, то не уверен, что, при случае, он ей их оставит! Оставит себе. А её вышвырнет. И ещё хорошо, если оставит ей квартиру, машину. А может и ничего.
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1 м.
ВА
Владимир Акулов
Что такое ум ? Это умение решать разные , в том числе и жизненные задачи... Стать миллионером - это трудная задача ... И если Миллионер эту задачу решил , - значит, у него есть ...*масло* в голове , он очень умный... А умный видит насквозь невротизированную закоплексованную дуру ... И не попадет в её примитивные сети... Очень даже может быть , что такая глупая жестокая мечтательница , вступившая в борьбу с теми , кто сильнее и умнее ее...Окажется на городской помойке , в пакетах , разрезанная на части...Как это часто и бывает... Не на ночь будет сказано !..
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1 м.
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