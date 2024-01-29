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Шойгу проверил ход модернизации баз НИИ Минобороны в Подмосковье

Шойгу проверил ход модернизации баз НИИ Минобороны в Подмосковье

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал, как проходит модернизация экспериментальных баз подмосковных научно-исследовательских институтов (НИИ) ведомства в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа.

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