Шойгу проверил ход модернизации баз НИИ Минобороны в Подмосковье

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал, как проходит модернизация экспериментальных баз подмосковных научно-исследовательских институтов (НИИ) ведомства в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа.
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