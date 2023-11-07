Стройкомплекс запускает «Конкурс  инженерных идей» для студентов Московского строительного университета

Департамент градостроительной политики города Москвы ведет системную работу с образовательными организациями Москвы и крупными работодателями по привлечению молодых кадров в строительную сферу, популяризации профессии «строитель» среди молодежи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии