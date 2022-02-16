Почему мужчина не уходит от жены и проблемных отношений?

В здоровых отношениях партнерам комфортно, это фундамент эффективного союза. Трудности и неприятности под соусом конфликтов и недопониманий не обходят ни одну семью, но в отличии от очевидно токсичной коммуникации, здесь мы видим хорошо защищенные личные границы и способность выбрать себя при возникновении непреодолимых барьеров к счастью рядом с супругой.