На Украине запретили еще 16 видеосервисов с российскими фильмами и ТВ

РИАМО - 9 ноя. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины в четверг принял решение о запрете на территории страны еще 16 видеосервисов с российскими фильмами и телеканалами, сообщается на сайте медиарегулятора.
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