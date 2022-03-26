Жоан Лапорта: «Хочу, чтобы «Барса» боролась за чемпионство. У «Реала» должен начаться спад, они использовали 13-14 игроков весь сезон»

Президент «Барселоны» считает, что команда поборется с «Реалом» за победу в Ла Лиге. – Поможет ли победа на «Бернабеу» со счетом 4:0 привлекать сильных игроков в «Барсу»? – Когда видно, что проект набирает силу, то это, конечно, помогает.
Популярные статьи
- Пименов об ударе Комличенко по голове Тюкавину: «Это ближе к пенальти. С другой стороны, Константин уже пробил»
- Министерство спорта России планирует в 2022 году провести Спартакиаду по программе Олимпийских игр в Париже
- «Интересно, их принуждают к этому или они настолько глупы?» Самуэльссон о Губерниеве и наших спортсменах на концерте в «Лужниках»
Свежие комментарии