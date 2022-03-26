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Жоан Лапорта: «Хочу, чтобы «Барса» боролась за чемпионство. У «Реала» должен начаться спад, они использовали 13-14 игроков весь сезон»

Президент «Барселоны» считает, что команда поборется с «Реалом» за победу в Ла Лиге. – Поможет ли победа на «Бернабеу» со счетом 4:0 привлекать сильных игроков в «Барсу»? – Когда видно, что проект набирает силу, то это, конечно, помогает.

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