«Барса» лидировала бы в Ла Лиге с учетом очков согласно xG, «Реал» шел бы 2-м, «Атлетико» – 3-м, «Жирона» – 5-й

xG («expected goals») – это модель ожидаемых голов. В основе такой модели лежит показатель (как правило, удары по воротам), который помогает заглянуть дальше счета на табло и оценить, сколько голов при прочих равных должна была забить команда с ударами такой остроты.
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