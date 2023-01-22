В РПЦ отреагировали на сожжение Корана в Швеции

Сожжение Корана перед посольством Турции в Стокгольме является "актом недопустимого вандализма", написал в своем Telegram-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Сожжение Корана перед посольством Турции в Стокгольме является "актом недопустимого вандализма", написал в своем Telegram-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
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