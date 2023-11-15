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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Он в хорошем настроении». Келли Убре во вторник побывал на тренировочной базе «Сиксерс»

Форвард «Филадельфии» Келли Убре вернулся на тренировочную базу команды во вторник, спустя три дня после того, как получил перелом ребра в результате попадания под автомобиль.

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