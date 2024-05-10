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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Адриан Кемпе стал совладельцем клуба Eyeballers, созданным шведскими легендами CS

Адриан Кемпе стал совладельцем клуба Eyeballers, созданным шведскими легендами CS

«Шведский нападающий «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе, шведский король музыки Виктор Лекселл и соучредители GeoGuessr присоединяются к семье Eyeballers.

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