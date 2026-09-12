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Польша освобождается от украинцев: депортации дождались любитель пьяной езды и любитель несовершеннолетних, напавший с плевками на полицейских

Польша освобождается от украинцев: депортации дождались любитель пьяной езды и любитель несовершеннолетних, напавший с плевками на полицейских

Польша понемногу, но систематически освобождается от присутствующих в стране беженцев, спасающихся от войны на Украине.

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