РЭО: 24 региона проведут замеры на мусорных площадках для обновления нормативов ТКО

Замеры на контейнерных площадках будут проведены в 24 регионах России в 2024 году. Это позволит установить актуальные нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) и принять эффективные тарифные решения, сообщил Российский экологический оператор.
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