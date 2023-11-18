Эрдоган напомнил Шольцу о препятствиях в поставках зерна и удобрений из России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил недовольство по поводу препятствий, которые до сих пор мешают начать поставки зерна и удобрений из России во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
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