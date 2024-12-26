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Курские новости

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В Курской области во Льгове приводят в порядок улицы, обстрелянные ракетами ВСУ

В Курской области во Льгове приводят в порядок улицы, обстрелянные ракетами ВСУ

Во Льгове Курской области, пострадавшем от обстрела ВСУ, наводят порядок на улицах и во дворах. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что на месте работают 7 единиц техники, 14 рабочих льговского дорожно-эксплуатационного предприятия.

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