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ДумаТВ

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Путин: воля россиян на выборах покажет, что за нашими бойцами стоят миллионы людей

Путин: воля россиян на выборах покажет, что за нашими бойцами стоят миллионы людей

Воля россиян на предстоящих выборах в Госдуму покажет, что за нашими бойцами стоят миллионы людей, заявил Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам РФ, которое транслировали на телеканале «Россия 24».

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