Путин: воля россиян на выборах покажет, что за нашими бойцами стоят миллионы людей

Воля россиян на предстоящих выборах в Госдуму покажет, что за нашими бойцами стоят миллионы людей, заявил Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам РФ, которое транслировали на телеканале «Россия 24».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС Поздравление Вяче...
- Володин поздравил...
- Berliner Zeitung:...
Мммм, о народе вспомнили. Как раз перед выборами обычно такое случается.