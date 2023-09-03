США реально готовы к войне с Россией - Такер не хайпит: Как всё начнётся, рассказал Сивков

Алексей Тан Течер говорила о 40-а миллионах!... а о 20-ти так это твой соплеменник, говорил УкраинЧам.

Samarium Начать-то может и начнут.... Но, это будет тогда ПОСЛЕДНЯЯ война на Земле нынешней человеческой цивилизации..... Воевать потом будет НЕКОМУ и НЕЗАЧЕМ, ввиду отсутствия присутствия человечества, как такового, на Земле....