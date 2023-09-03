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  • Светлана Петрова
    Они натрен ровались, их ВПК растет, полмира их поддержиаает, Украина мобилизует мужчин и ведут себя по укпзке Вашингт...США реально готов...
  • Samarium
    Начать-то может и начнут.... Но, это будет тогда ПОСЛЕДНЯЯ война на Земле нынешней человеческой цивилизации..... Воев...США реально готов...
  • Вера
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США реально готовы к войне с Россией - Такер не хайпит: Как всё начнётся, рассказал Сивков

США реально готовы к войне с Россией - Такер не хайпит: Как всё начнётся, рассказал Сивков

США реально готовы к войне с Россией - Такер Карлсон не хайпит. Как всё начнётся, рассказал Константин Сивков.

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Комментарии
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Алексей Тан
Течер говорила о 40-а миллионах!... а о 20-ти так это твой соплеменник, говорил УкраинЧам.
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24 мин.
Samarium
Начать-то может и начнут.... Но, это будет тогда ПОСЛЕДНЯЯ война на Земле нынешней человеческой цивилизации..... Воевать потом будет НЕКОМУ и НЕЗАЧЕМ, ввиду отсутствия присутствия человечества,  как такового, на Земле....
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13 мин.
Светлана Петрова
Они натрен ровались, их ВПК растет, полмира их поддержиаает, Украина мобилизует мужчин и ведут себя по укпзке Вашингтона, стрелы Бога летают в нужный моомент, космос под инен, Россия не отвечает должным ьбразом,  о чем ещп мечтать США, как не о войне
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9 мин.

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